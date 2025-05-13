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Минтруда сказало об идее введения в Беларуси налога на бездетность

Минтруда и соцзащиты высказало свое отношение к возможному введению в Беларуси налога на бездетность.

Источник: Комсомольская правда

Свое отношение к возможному введению в Беларуси налога на бездетность, который был в ходу во времена СССР, в эфире ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ высказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш.

«Вы знаете, вопрос очень деликатный. Поступали к нам такие предложения, мы их рассматривали», — отметила специалист.

Светлана Белаш подчеркнула, что в отличии от времени СССР, 90-х годов, сегодня совершенно другой мир.

«Никакие налоги уже не могут, скажем так, сподвигнуть на рождение детей», — высказала свое мнение Светлана Белаш.

Специалист сослалась на социсследования, которые показывают, что дети, как правило, транслируют образ жизни своей семьи.

И если в семье воспитывается индивидуализм, то ребенок привыкает, что все только для него, он один и, вырастая, не хочет отказываться от комфортных условий, не хочет выходить из зоны комфорта.