Минтруда сказало об идее введения в Беларуси налога на бездетность

Свое отношение к возможному введению в Беларуси налога на бездетность, который был в ходу во времена СССР, в эфире ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ высказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Беларуси Светлана Белаш.
«Вы знаете, вопрос очень деликатный. Поступали к нам такие предложения, мы их рассматривали», — отметила специалист.
Светлана Белаш подчеркнула, что в отличии от времени СССР, 90-х годов, сегодня совершенно другой мир.
«Никакие налоги уже не могут, скажем так, сподвигнуть на рождение детей», — высказала свое мнение Светлана Белаш.
Специалист сослалась на социсследования, которые показывают, что дети, как правило, транслируют образ жизни своей семьи.
И если в семье воспитывается индивидуализм, то ребенок привыкает, что все только для него, он один и, вырастая, не хочет отказываться от комфортных условий, не хочет выходить из зоны комфорта.