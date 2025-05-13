Володин: Госдума рассмотрит законопроект о защите детей от финансовых мошенников

Государственная Дума 13 мая начинает рассмотрение законопроекта, направленного на защиту несовершеннолетних от действий финансовых мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Согласно действующему законодательству, подростки с 14 лет могут самостоятельно открывать банковские счета и получать карты. По данным экспертов, ежегодный прирост выдачи карт этой возрастной категории составляет 20−25%. В прошлом году банковскими клиентами стали около двух миллионов россиян младше 18 лет.
Проблема заключается в том, что преступники часто используют детей в схемах финансового мошенничества. Под предлогом небольшого вознаграждения в несколько тысяч рублей подростков убеждают оформить карты, через которые затем обналичивают украденные средства. В таких случаях несовершеннолетние неосознанно становятся соучастниками преступлений, получая статус так называемых «дропперов».
«Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей», — сообщил Володин в Telegram.
Ранее Банк России опубликовал удручающую статистику о появлении «дропперов». В регуляторе отмечали, что ежемесячно таковыми становятся порядка 80 тысяч человек. Их привлекает возможность легкого заработка средств. Несмотря даже на то, что они нарушают закон.