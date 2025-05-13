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Володин: Госдума рассмотрит законопроект о защите детей от финансовых мошенников

В Госдуме рассмотрят закон о запрете банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними без письменного согласия родителей.

Источник: Комсомольская правда

Государственная Дума 13 мая начинает рассмотрение законопроекта, направленного на защиту несовершеннолетних от действий финансовых мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно действующему законодательству, подростки с 14 лет могут самостоятельно открывать банковские счета и получать карты. По данным экспертов, ежегодный прирост выдачи карт этой возрастной категории составляет 20−25%. В прошлом году банковскими клиентами стали около двух миллионов россиян младше 18 лет.

Проблема заключается в том, что преступники часто используют детей в схемах финансового мошенничества. Под предлогом небольшого вознаграждения в несколько тысяч рублей подростков убеждают оформить карты, через которые затем обналичивают украденные средства. В таких случаях несовершеннолетние неосознанно становятся соучастниками преступлений, получая статус так называемых «дропперов».

«Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей», — сообщил Володин в Telegram.

Ранее Банк России опубликовал удручающую статистику о появлении «дропперов». В регуляторе отмечали, что ежемесячно таковыми становятся порядка 80 тысяч человек. Их привлекает возможность легкого заработка средств. Несмотря даже на то, что они нарушают закон.