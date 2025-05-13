Володин: Госдума рассмотрит законопроект о защите детей от финансовых мошенников

Проблема заключается в том, что преступники часто используют детей в схемах финансового мошенничества. Под предлогом небольшого вознаграждения в несколько тысяч рублей подростков убеждают оформить карты, через которые затем обналичивают украденные средства. В таких случаях несовершеннолетние неосознанно становятся соучастниками преступлений, получая статус так называемых «дропперов».