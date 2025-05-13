Марочко: ВС РФ заняли две лесополосы северо-западнее Макеевки

Военнослужащие российской армии уничтожили несколько опорных пунктов ВС Украины, а также заняли две лесополосы в районе Макеевки в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожили несколько опорных пунктов противника северо-западнее Макеевки в ЛНР. На данном участке есть продвижение: российские бойцы заняли две лесополосы и зачистили лесистую местность», — заявил Марочко.
Напомним, ранее Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины направили под Григоровку подразделение беспилотных систем.