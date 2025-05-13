В США перечислили главные темы на переговорах по урегулированию украинского конфликта

Ранее 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «очень важной» возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле, которая может состоятся в этот четверг, 15 мая. По словам американского лидера, он настаивает на проведении встречи.