В США перечислили главные темы на переговорах по урегулированию украинского конфликта

Главными темами на переговорах по урегулированию украинского конфликта станут отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС, доступ к Днепру и Черному морю. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Также представитель главы Белого дома отметил, что Дональд Трамп в «ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины. В противном случае США выйдут из процесса урегулирования.
Ранее 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «очень важной» возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле, которая может состоятся в этот четверг, 15 мая. По словам американского лидера, он настаивает на проведении встречи.