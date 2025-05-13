Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пропала 46-летняя Ольга Глухова

В Таганроге разыскивают пропавшую женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропала местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Ольга Глухова 46 лет вышла из дома 24 марта. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда женщина не вернулась домой. Они пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. О местонахождении пропавшей не знают ни родственники, ни друзья. Сейчас поиском женщины занимаются правоохранители и волонтеры.

Рост Ольги — около 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Она была одета в синюю куртку и белые кеды.

Подпишись на нас в Telegram.