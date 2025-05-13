В Ростовской области пропала 46-летняя Ольга Глухова

Ольга Глухова 46 лет вышла из дома 24 марта. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда женщина не вернулась домой. Они пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. О местонахождении пропавшей не знают ни родственники, ни друзья. Сейчас поиском женщины занимаются правоохранители и волонтеры.