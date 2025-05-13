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В Челябинской области заработали еще два пункта весогабаритного контроля

В Челябинской области с 12 мая начали работать еще два пункта автоматического весогабаритного контроля. Первый находится на дороге «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым», между Абдырово и Ишалино. Второй расположен на дороге «Копейск-Долгодеревенское», между Мирным и Сычево.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, до 12 июня оба пункта будут функционировать в тестовом режиме. Дорожники проверят, как аппаратура фиксирует перевес и нарушение габаритов.