В Челябинской области заработали еще два пункта весогабаритного контроля

В Челябинской области с 12 мая начали работать еще два пункта автоматического весогабаритного контроля. Первый находится на дороге «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым», между Абдырово и Ишалино. Второй расположен на дороге «Копейск-Долгодеревенское», между Мирным и Сычево.