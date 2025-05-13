Сразу 13 районов Беларуси определились с днями трезвости

В Речицком районе продажа алкогольных напитков будет ограничена только с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах, а в Добрушском еще и с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая 2025 по случаю мероприятий, посвященных окончанию учебного года.