Сразу 13 районов Беларуси определились с днями трезвости

В Брестской области три района назвали даты проведения этих профилактических акций: Березовский, Жабинковский и Ляховичский.
В этих регионах продажа алкоголя будет ограничена 24 мая на «Последний звонок» у школьников, а также 13 июня на выпускные вечера. В Ляховичском районе помимо этих дней, спиртные напитки будет нельзя купить еще и 1 сентября на «День знаний».
В Гомельской области два района — Речицкий и Добрушский — также определились с днями трезвости.
В Речицком районе продажа алкогольных напитков будет ограничена только с 08:00 13 июня до 08:00 14 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах, а в Добрушском еще и с 08:00 24 мая до 08:00 25 мая 2025 по случаю мероприятий, посвященных окончанию учебного года.
В Минской области власти сразу восьми районов назначили даты проведения антиалкогольных акций, это Молодечненский, Копыльский, Борисовский, Мядельский, Воложинский, Узденский, Стародорожский и Слуцкий. Во всех этих районах дни трезвости приурочены к школьным праздникам — «Последний звонок» и выпускные вечера.
Вместе с тем есть нюансы: в частности, в эти дни спиртные напитки будут реализовываться в объектах общественного питания на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.