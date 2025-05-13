Уиткофф обозначил ключевое условие для заключения перемирия на Украине

Напомним, президент России предложил перейти к прямым переговорам с украинской стороной. Встреча должна состояться 15 мая в Стамбуле. Путин обозначил, что нужно переходить к переговорам по урегулированию конфликта без предварительных условий. Однако украинская сторона продолжает настаивать на 30-дневном прекращении огня. Якобы без этого шага невозможно перейти к прямым переговорам по урегулированию конфликта.