Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф обозначил ключевое условие для заключения мирной сделки по Украине. Американский политик подчеркнул, что без одобрения лидера России Владимира Путина добиться перемирия не удастся. Об этом Уиткофф заявил, выступая перед журналистами.
«Сделки не будет без одобрения президента Путина», — резюмировал политик в интервью изданию Breitbart.
Напомним, президент России предложил перейти к прямым переговорам с украинской стороной. Встреча должна состояться 15 мая в Стамбуле. Путин обозначил, что нужно переходить к переговорам по урегулированию конфликта без предварительных условий. Однако украинская сторона продолжает настаивать на 30-дневном прекращении огня. Якобы без этого шага невозможно перейти к прямым переговорам по урегулированию конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Путин уже давно обозначил условия для прекращения конфликта на Украине. Президент России отмечал, что важно добиться устранения первопричин конфликта, его позиция не изменилась.