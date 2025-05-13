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Мэр Шелест объяснил омичам, зачем летом отключают горячую воду

Гидравлические испытания — обязательная процедура, которая позволяет выявить слабые участки в системах теплоснабжения и предотвратить возможные аварии в зимний период.

Источник: Om1 Омск

В Омске АО «Тепловая компания» приступает к проведению гидравлических испытаний на теплотрассах. В рамках летнего этапа планируется испытать 1 020 километров тепловых сетей, а также провести техническое обслуживание котельных и насосного оборудования.

Гидравлические испытания — обязательная процедура, которая позволяет выявить слабые участки в системах теплоснабжения и предотвратить возможные аварии в зимний период. В связи с этим в процессе испытаний необходимо временно отключать горячее водоснабжение в домах.

«Да, из-за значительного износа сетей иногда сроки подачи горячей воды сдвигаются, однако нормально проведённый ремонт летом позволяет получать тепло зимой», — рассказал мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

С графиком плановых отключений горячей воды можно ознакомиться на официальном сайте АО «Тепловая компания». В случае возникновения дополнительных вопросов жителям следует обращаться в управляющие организации, обслуживающие их дома.