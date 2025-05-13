Почему новый закон о такси не подходит Дальнему Востоку: объяснил эксперт

«Если смотреть по нашим партнерам, то в центральной части страны в среднем от 20% до 40% всех автомобилей, на которых выполняются заказы, отечественные. На Урале и в Сибири — около 30%. В восточной части страны доля отечественного автопрома значительно меньше и в среднем не превышает 5%. Например, в Приморском крае — всего 0,3%, в основном используются японские марки. Такая структура авторынка складывалась больше 30 лет», — сообщил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.