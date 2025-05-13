Какой силы будет магнитная буря 14 мая 2025: что происходит с Солнцем, прогноз

Последняя вспышка была отмечена вчера, 12 мая, в 22:48 по московскому времени. Ее мощность соответствовала уровню C1.2, что классифицируется как обычная, не представляющая угрозы для земной магнитосферы. На текущий момент, 13 мая, новых солнечных вспышек не зарегистрировано, что указывает на временное затишье солнечной активности.