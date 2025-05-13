Спецпосланник Трампа назвал основные темы на переговорах России и Украины

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал основные темы, которые обсудят стороны во время переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
По его словам, во время диалога обязательно будут подниматься вопросы о территориях, доступа Украины к Днепру и Черному морю, а также об использовании страной Запорожской АЭС.
Также Уиткофф отметил, что Трамп настаивает на начале прямых переговоров между сторонами. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования конфликта, заявил спецпосланник в интервью порталу Breitbart.
В том же разговоре спецпосланник главы США заявил, что мирного соглашения по Украине невозможно будет добиться без одобрения российского лидера Владимира Путина.
Кроме того, недавно стало известно, что Уиткофф планирует передать Владимиру Путину план по мирному урегулирования военного конфликта на Украине, состоящий из 22 пунктов. Подготовленная США, Европой и Украиной стратегия включает ряд предложений, в том числе о полном 30-дневном прекращении огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в свою очередь призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Москвой.