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152 ребенка родились в Краснодарском крае за сутки

На Кубани родились 74 девочки и 78 мальчиков.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Краснодарском крае на свет появились 152 ребенка. В числе новорожденных 74 девочки и 78 мальчиков, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

В краевой столице родились 67 малышей, в Сочи — 15. По одному ребенку родилось в Новокубанском и Новопокровском районах, по три — в Лабинском и Северском, а в Отрадненском районе на свет появилось два новорожденных.

«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!», — написал министр здравоохранения Кубани в своем телеграм-канале.

Напомним, днем ранее в Краснодарском крае родились 79 малышей, среди которых 41 девочка и 38 мальчиков.