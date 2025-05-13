Картина Мондриана продана за 47,6 миллиона долларов

Эта продажа стала третьей по стоимости работой Мондриана. Рекорд пока принадлежит его «Композиции № II», проданной три года назад за 51 миллион долларов. Как отметил президент Christie’s Алекс Роттер, коллекционеры особенно ценят работы художника с крупными красными элементами. По его словам, Мондриан мастерски использовал яркие цвета в своих абстрактных композициях, а красный цвет всегда привлекает внимание покупателей.