Картина Мондриана продана за 47,6 миллиона долларов

Абстрактная картина голландского художника Пита Мондриана была продана на аукционе Christie’s за 47,6 миллиона долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Работа 1922 года под названием «Композиция с большой красной плоскостью, голубовато-серой, желтой, черной и синей» представляет собой геометрическое сочетание цветных квадратов.
Изначально аукционный дом оценивал полотно в 40−50 миллионов долларов. Торги завершились быстро — единственный покупатель приобрел картину за 41 миллион долларов, что с учетом комиссионных составило 47,6 миллиона.
Эта продажа стала третьей по стоимости работой Мондриана. Рекорд пока принадлежит его «Композиции № II», проданной три года назад за 51 миллион долларов. Как отметил президент Christie’s Алекс Роттер, коллекционеры особенно ценят работы художника с крупными красными элементами. По его словам, Мондриан мастерски использовал яркие цвета в своих абстрактных композициях, а красный цвет всегда привлекает внимание покупателей.
Прежде письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе за 400 тысяч долларов. Письмо полковника Арчибальда Грейса было продано за рекордную сумму, которая в пять раз превысила стартовую цену. Это стало самой высокой ценой, которую когда-либо платили за письмо с «Титаника».