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Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми

Володин: ГД рассмотрит законопроект о запрете банкам заключать договоры с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников», — написал Володин.

По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков.

Председатель Госдумы отметил, что инициативой предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей.

«В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счёта и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи им карт увеличивается на 20−25%. В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек», — рассказал Володин.

Он подчеркнул, что преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы.

«Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют “дропперы”, — добавил председатель Госдумы.