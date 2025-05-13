В Омске назвали улицы, с которых сегодня откачают воду

В период продолжительных дождей в Омске дорожные службы усилили работу по откачке воды с городских улиц. Рабочие УДХБ уже откачали 441 кубометр воды и продолжают устранять последствия непогоды.
Работы велись и продолжают вестись на улицах Рокоссовского, 5-й Кордной, Малиновского, проспекте Менделеева и 2-й Кольцевой. Сегодня также проводится откачка на улицах Машиностроительной, 4-й Железнодорожной, Товстухи и 15-й Рабочей. Параллельно дорожные службы занимаются промывкой перепускных труб.
Для устранения последствий дождя используются мотопомпы и ассенизационная техника. В работах задействованы 295 единиц спецтехники и 292 сотрудника в дневную смену. Дорожные службы работают круглосуточно и оперативно реагируют на ухудшение погодных условий, чтобы минимизировать последствия дождей для жителей города.