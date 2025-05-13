В Омске назвали улицы, с которых сегодня откачают воду

Для устранения последствий дождя используются мотопомпы и ассенизационная техника. В работах задействованы 295 единиц спецтехники и 292 сотрудника в дневную смену. Дорожные службы работают круглосуточно и оперативно реагируют на ухудшение погодных условий, чтобы минимизировать последствия дождей для жителей города.