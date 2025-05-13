Жителя Красноярска будут судить за отстрел собак на даче

В Красноярске будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в региональном МВД.
Убитых собак обнаружили жители дома по улице Делегатская в октябре 2024 года. Спустя пару недель была найдена еще одна застреленная собака и одна раненая. Подозреваемым в жестоком обращении с животными оказался красноярец 1980 года рождения. Он незадолго до этого купил дачный участок в этом районе. Он посчитал собак бродячими, поскольку они бегали без ошейника и пугали его семью. Он признал вину в отстреле собак.
У мужчины в гараже нашли пистолет и винтовку. У пистолета самодельным способом была увеличена мощность.
Обвиняемого будут судить по ч. 4 ст. 223 и ч. 1 и 2 ст. 245 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Ачинске возбудили уголовное дело в связи с нападением бродячих собак на местного жителя. Мужчину госпитализировали.