Жителя Красноярска будут судить за отстрел собак на даче

Убитых собак обнаружили жители дома по улице Делегатская в октябре 2024 года. Спустя пару недель была найдена еще одна застреленная собака и одна раненая. Подозреваемым в жестоком обращении с животными оказался красноярец 1980 года рождения. Он незадолго до этого купил дачный участок в этом районе. Он посчитал собак бродячими, поскольку они бегали без ошейника и пугали его семью. Он признал вину в отстреле собак.