В России могут ввести геномную регистрацию военнослужащих: как это будет работать

Минобороны России хочет нести изменения в закон о геномной регистрации в РФ, добавив в него еще сколько категорий граждан. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект закона предлагает расширить перечень лиц, которые обязаны проходить геномную регистрацию, включив него контрактников, добровольцев военнослужащих Росгвардии, служащих и работников органов, объединений, воинских частей и организаций ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов.
Осуществлять геномную регистрацию будут подразделения МВД России. А храниться геномная информация будет до достижения людьми возраста 70 лет (предельного возраста граждан, пребывающих в запасе) или до установления факта смерти указанных лиц с установлением их личности.
Ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поднял вопрос геномной регистрации мигрантов на фоне роста совершенными ими числа преступлений. Такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер криминалу на наш рынок труда, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления, отметил глава ведомства.