В Иркутской области с начала эпидсезона более 2300 человек пострадали от укусов клещей. Как сообщили в Роспотребнадзоре Иркутской области, уже известно суммарно о шести случаях заболевания клещевым боррелиозом и риккетсиозом. — Лабораторно исследовано 1714 клещей, из них 325 оказались заражены клещевыми инфекциями, — сообщили специалисты. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить плотную закрытую одежду, использовать специальные защитные средства, регулярно осматривать себя и близких. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью — промедление может стоить здоровья, а иногда и жизни.