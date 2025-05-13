Осуждённый за наркотики сын известной певицы умер в колонии

Григорий Шаврин был задержан в прошлом году с амфетамином и приговорён к 4,5 года лишения свободы. Известно, что он долгое время боролся с наркотической зависимостью. Несмотря на это, при поддержке близких он смог реализоваться как модельер мужской одежды.