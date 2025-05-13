Осуждённый за наркотики сын известной певицы умер в колонии

Григорий Шаврин был задержан в прошлом году с амфетамином и приговорён к 4,5 года лишения свободы. Известно, что он долгое время боролся с наркотической зависимостью. Несмотря на это, при поддержке близких он смог реализоваться как модельер мужской одежды.
Екатерина Шаврина — знаменитая исполнительница русских народных песен, а отец Григория, Григорий Пономаренко, был известным композитором и баянистом.
Ранее сообщалось, что известный российский блогер и соведущий канала «Ильдар Автоподбор» на YouTube Вячеслав Паруков умер в 37 лет. Не так давно ему диагностировали двустороннюю пневмонию с обширным поражением лёгких.