В Кишиневе отключают воду — делаем запасы: Рассказываем кто останется без водоснабжения на весь день

Массовые отключения воды в столице: адреса.
О запланированных на 13 мая работах сообщает поставщик услуги.
Так, с 09:00 до 24:00 воды не будет по следующим адресам:
— Ул. Сучава, 154, 152, 154/1, 154/2, Сучевица, 16, 18, 18/1 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, В. Коробан, 1−13, 19−35, 47/1, 47/2, Н. Костин, 53a, 55, 55/1, 46. Н. Бэлческу, И. Калимаки.
С 09:00 до 17:00 отключения запланированы на:
— Ул. Чевкарь, 5, Язулуй, 1, 1/1−3, 3, 3/1, 7, 7/1−3, 9, 9/1, 11, 13, 13/1−4, 15, 38, 42, 72, 72/1, 74, 74/1, Соколень, 10, 10/1, А. Пушкина, 44, 44/1. Др. Виилор, 26/1, 28/1, 28/2, 30/2, В. Александри, 117, 117a. М. Варлаам, 73, 75.