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Врач сказал, часто ли отцы присутствуют на партнерских родах в Беларуси

Врач медцентра «Мать и дитя» сказал, как часто мужья хотят присутствовать на родах.

Источник: Комсомольская правда

Нечасто белорусские мужчины присутствуют на родах своих жен. Об этом в ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ сказал врач-рентгенолог РНПЦ «Мать и дитя», многодетный отец Евгений Левондовский.

«Это происходит нечасто, тем не менее это происходит. Это происходит по понятным причинам, возможно, муж сам хочет присутствовать на родах или его об этом попросила супруга», — отметил медик.

Евгений Левондовский отметил, что часто сами женщины против присутствия мужа на родах. А порой и мужчина не хочет присутствовать при этом процессе, потому что считает, что в нем есть что-то сакральное.

Кстати, Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси — об этом подробнее здесь.

С помощью ЭКО нередко рождаются двойни. Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю (здесь подробнее).

Кроме того, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрет (подробнее здесь).

Мы писали, что Минтруда сказало об идее введения в Беларуси налога на бездетность (все подробности здесь).