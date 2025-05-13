Врач сказал, часто ли отцы присутствуют на партнерских родах в Беларуси

Нечасто белорусские мужчины присутствуют на родах своих жен. Об этом в ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ сказал врач-рентгенолог РНПЦ «Мать и дитя», многодетный отец Евгений Левондовский.
«Это происходит нечасто, тем не менее это происходит. Это происходит по понятным причинам, возможно, муж сам хочет присутствовать на родах или его об этом попросила супруга», — отметил медик.
Евгений Левондовский отметил, что часто сами женщины против присутствия мужа на родах. А порой и мужчина не хочет присутствовать при этом процессе, потому что считает, что в нем есть что-то сакральное.
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