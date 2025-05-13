Уиткофф: Трамп «в ультимативной форме» настаивает на переговорах РФ и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп поставил ультиматум России и Украине, требуя добиться прогресса в установлении прочного мира. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
По его словам, Трамп предупредил, что в случае отсутствия результатов США прекратят свое участие.
— Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться, — заявил Уиткофф.
По словам спецпосланника, США не начали эту войну, но хотят помочь ее закончить, передает Breitbart.
Также Уиткофф рассказал, что основные темы переговоров между Москвой и Киевом — вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп обнулил ультиматум в отношении России, президента Украины Владимира Зеленского и стран Евросоюза, поддержав предложение Кремля о переговорах. Российский лидер Владимир Путин до этого предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу уже 15 мая.