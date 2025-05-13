Уиткофф: Трамп «в ультимативной форме» настаивает на переговорах РФ и Украины

— Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться, — заявил Уиткофф.