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На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий

Главу новосибирского Минпромторга Гончарова обвинили в превышении полномочий.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 13 мая — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области.

«Заместителем начальника отдела следственной части ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по пунктам. “в”, “г” части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью.

«Установлено, что в период с мая 2023 по январь 2024 года министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

В прокуратура отметили, что уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и руководителей коммерческой организации», — добавляется в сообщении.