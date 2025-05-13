Крымские волонтеры спасли собаку, которую хозяин сбросил с 30-метровой скалы

Шокирующий случай жестокости произошел в Симферополе — неизвестный мужчина сбросил собаку с 30-метровых Петровских скал. Чудом выжившее животное сейчас борется за жизнь. Подробнее об этом рассказали наши коллеги из КП-Крым.
Известно, что мужчина гулял с собакой породы дратхаар на поводке. Они поднялись на вершину скалы. Затем он намеренно отстегнул поводок и толкнул животное вниз. Очевидцы сразу же бросились на помощь собаке.
— Когда ее привезли, мы не понимали, как она вообще жива, — рассказывает волонтер приюта. — Теперь ей предстоит долгий путь восстановления.
Собаку назвали Лаки, в переводе с английского «удачливая», ведь она действительно чудом осталась жива после этой жестокости.
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