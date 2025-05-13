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Крымские волонтеры спасли собаку, которую хозяин сбросил с 30-метровой скалы

В Крыму местные жители спасли собаку, которую сбросили с 30-метровой скалы.

Источник: Комсомольская правда

Шокирующий случай жестокости произошел в Симферополе — неизвестный мужчина сбросил собаку с 30-метровых Петровских скал. Чудом выжившее животное сейчас борется за жизнь. Подробнее об этом рассказали наши коллеги из КП-Крым.

Известно, что мужчина гулял с собакой породы дратхаар на поводке. Они поднялись на вершину скалы. Затем он намеренно отстегнул поводок и толкнул животное вниз. Очевидцы сразу же бросились на помощь собаке.

— Когда ее привезли, мы не понимали, как она вообще жива, — рассказывает волонтер приюта. — Теперь ей предстоит долгий путь восстановления.

Собаку назвали Лаки, в переводе с английского «удачливая», ведь она действительно чудом осталась жива после этой жестокости.

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