В Башкирии пройдет XXIV Республиканский праздник Курая

В программе: конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов — солистов и ансамблей; творческая лаборатория; заключительное мероприятие с участием победителей и гостей праздника. Конкурс будет проходить в нескольких возрастных категориях, и каждый участник сможет продемонстрировать свое музыкальное мастерство. Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят известные кураисты, мастера искусств, ученые-фольклористы, знатоки народного искусства, обладатели гран-при конкурсов праздника Курая.