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В Башкирии пройдет XXIV Республиканский праздник Курая

В Башкирии пройдет XXIV Республиканский праздник Курая имени Гаты Сулейманова. Он состоится 16—17 мая в городе Октябрьском.

Источник: Башинформ

Праздник посвящен национальному музыкальному инструменту — кураю, и направлен на сохранение и развитие исполнительских традиций, а также на поддержку и развитие традиций семейного творчества, укрепление связей поколений, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества РБ.

В программе: конкурс среди самодеятельных и профессиональных кураистов — солистов и ансамблей; творческая лаборатория; заключительное мероприятие с участием победителей и гостей праздника. Конкурс будет проходить в нескольких возрастных категориях, и каждый участник сможет продемонстрировать свое музыкальное мастерство. Выступления участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят известные кураисты, мастера искусств, ученые-фольклористы, знатоки народного искусства, обладатели гран-при конкурсов праздника Курая.

Заявки принимаются до 10 мая.