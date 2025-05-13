В нацпарке Самарская лука белая ива 200 лет ждет шанса стать «Деревом года»

Ива высотой 30 метров с обхватом ствола 8 метров уже борется за звание «Дерево года». Победитель будет определен народным голосованием, которое будет проходить до 1 августа на портале rosdrevo.ru По этой ссылке каждый может отдать свой голос за любое понравившееся дерево или поддержать уникальную иву.