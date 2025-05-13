Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке Самарская лука белая ива 200 лет ждет шанса стать «Деревом года»

В 2025 году проходит большой федеральный конкурс «Деревья памятники живой природы».

В 2025 году проходит большой федеральный конкурс «Деревья памятники живой природы». На этот раз там снова принимает участие белая ива из национального парка «Самарская лука».

Ива высотой 30 метров с обхватом ствола 8 метров уже борется за звание «Дерево года». Победитель будет определен народным голосованием, которое будет проходить до 1 августа на портале rosdrevo.ru По этой ссылке каждый может отдать свой голос за любое понравившееся дерево или поддержать уникальную иву.

Помимо нашей ивы, в конкурсе участвуют дуб Суворова, кедр Пастернака, липа Чайковского и береза желаний.

Больше новостей Самары и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».