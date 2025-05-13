В нацпарке Самарская лука белая ива 200 лет ждет шанса стать «Деревом года»

В 2025 году проходит большой федеральный конкурс «Деревья памятники живой природы». На этот раз там снова принимает участие белая ива из национального парка «Самарская лука».
Ива высотой 30 метров с обхватом ствола 8 метров уже борется за звание «Дерево года». Победитель будет определен народным голосованием, которое будет проходить до 1 августа на портале rosdrevo.ru По этой ссылке каждый может отдать свой голос за любое понравившееся дерево или поддержать уникальную иву.
Помимо нашей ивы, в конкурсе участвуют дуб Суворова, кедр Пастернака, липа Чайковского и береза желаний.
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