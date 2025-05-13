Марочко: ВС РФ заняли два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов

Российские военнослужащие с 12 мая заняли два опорных пункта ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВС РФ возобновили бои за взятие этих населенных пунктов в после завершения трехдневного перемирия. Сейчас российские силы наращивают освободительные действия.
Марочко также отметил, что ВСУ, воспользовавшись перемирием, провели мероприятия по восстановлению боеспособности своих войск.
Эксперт также сообщал, что российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области.
По его словам, ВС РФ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ, а также заняли две лесополосы в районе Макеевки в ЛНР.