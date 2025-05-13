Киберполиция назвала данные, которые никогда нельзя никому сообщать

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Киберполиция перечислила ключевые данные, которые нельзя сообщать никому и никогда, чтобы не стать жертвой мошенников.
Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, в киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. «Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества. Ниже — перечень ключевых данных, которые всегда должны оставаться при вас», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Так, к данным, которые никому нельзя сообщать, относятся номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения. В качестве примера в УБК рассказали, что мошенники могут попросить отправить код из СМС для подтверждения доставки заказного письма.
«Персональные документы: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов», — также названы в киберполиции в перечне и данных, которые нельзя разглашать. Пример: подтвердите личность для доставки — отправьте фото паспорта. Никому и ни при каких условиях нельзя также называть любые разовые пароли из СМС, push-коды, QR-коды подтверждения, добавили в МВД. Кроме того, не стоит разглашать приватную информацию: адрес, номера родственников, маршрут поездки, точное местоположение в режиме реального времени, особенно — в открытых аккаунтах.
Также сообщать нельзя комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона. Как отметили в МВД, этих сведений уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита.
«Помните: никто из официальных структур — ни банк, ни “Госуслуги”, ни полиция — не попросит у вас коды доступа или паспорт по телефону или в чате. Ваши данные — ваша зона ответственности. Бережное отношение к ним — лучший вклад в безопасность вас и ваших близких», — подчеркивается в сообщении.