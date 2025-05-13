Киберполиция назвала данные, которые никогда нельзя никому сообщать

«Персональные документы: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов», — также названы в киберполиции в перечне и данных, которые нельзя разглашать. Пример: подтвердите личность для доставки — отправьте фото паспорта. Никому и ни при каких условиях нельзя также называть любые разовые пароли из СМС, push-коды, QR-коды подтверждения, добавили в МВД. Кроме того, не стоит разглашать приватную информацию: адрес, номера родственников, маршрут поездки, точное местоположение в режиме реального времени, особенно — в открытых аккаунтах.