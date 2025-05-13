В Самарской области после вмешательства прокуратуры отремонировали 2 мемориала

В порядок привели объекты в поселке Яблоневый овраг и селе Зольное, объяснили правоохранители.
В поселениях нашли неблагоустроенный памятник «Первая в СССР девонская нефть» и брошенную стелу «Первооткрывателям нефти в Жигулях, основателям поселка Зольное — 1943 г.».
Прокурор Жигулевска обратился с иском в суд и потребовал отремонтировать объекты. Ведомство его поддержало. Но еще до оглашения решения местные администрации поставили участки на учет и обновили их.
А недавно в 63-м регионе завершили работы по реставрации дома купца Захарова.
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