Какой будет погода летом 2025 года в Казахстане

По прогнозам синоптиков, в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы — от 17−20 градусов на севере и в центре до 23−25 градусов на западе страны. На юго-западе и крайнем юге будет жарче, чем обычно: на равнинной части — в среднем 24−28 градусов, максимальная температура будет достигать 45 градусов жары.