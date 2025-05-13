Какой будет погода летом 2025 года в Казахстане

По прогнозам синоптиков, в июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы — от 17−20 градусов на севере и в центре до 23−25 градусов на западе страны. На юго-западе и крайнем юге будет жарче, чем обычно: на равнинной части — в среднем 24−28 градусов, максимальная температура будет достигать 45 градусов жары.
Осадки на западе и северо-востоке республики будут в пределах нормы, на остальной территории — преимущественно меньше нормы.
В июле температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке и юго-востоке страны — на 1 градус выше климатической нормы. Осадки в основном прогнозируются в пределах многолетних норм, лишь на крайнем северо-западе, севере, юге и юго-востоке количество осадков ожидается выше нормы.
В августе и сентябре обильных и продолжительных осадков не ожидается, среднемесячная температура воздуха на большей части страны будет на 1 градус выше климатической нормы.
Министр экологии уточнил, что прогноз на лето предварительный и еще будет корректироваться и дополняться.
Какой будет погода в мае в Казахстане
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в мае в Казахстане. Средняя температура воздуха в последний месяц весны будет выше нормы на 1 градус на большей части страны.
Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы в большинстве областей, около нормы — в северо-западных, северных регионах страны, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской, Восточно-Казахстанской, областей Жетысу и Абай.
В первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер. На юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике ожидается малооблачная погода без осадков.