Красников: ученым РФ легче работать с коллегами из США, чем из Европы

«С американцами [научное сотрудничество] намного проще [происходит], чем с европейцами. Европа имеет специфику, и там очень много субъективизма, все зависит от того, где какие конкретные ученые находятся во главе международных научных сообществ. Я обычно привожу пример по себе, допустим, я уже лет 20 член совета директоров одного глобального альянса в сфере полупроводников, Меня приглашают на все заседания, конференции, никаких проблем нет. У других [ученых] бывают проблемы, но в целом мы видим, как в последнее время пошли сигналы, что ситуация на этом фронте будет исправляться», — сказал он.