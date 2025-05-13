Красников: ученым РФ легче работать с коллегами из США, чем из Европы

МОСКВА, 13 мая /ТАСС/. В текущей международной ситуации российским ученым легче работать с американскими научными организациями, чем с европейскими коллегами, заявил в интервью ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
«С американцами [научное сотрудничество] намного проще [происходит], чем с европейцами. Европа имеет специфику, и там очень много субъективизма, все зависит от того, где какие конкретные ученые находятся во главе международных научных сообществ. Я обычно привожу пример по себе, допустим, я уже лет 20 член совета директоров одного глобального альянса в сфере полупроводников, Меня приглашают на все заседания, конференции, никаких проблем нет. У других [ученых] бывают проблемы, но в целом мы видим, как в последнее время пошли сигналы, что ситуация на этом фронте будет исправляться», — сказал он.
Глава РАН отметил, что с учеными из дружественных стран научное сотрудничество интенсивно развивается, приведя в пример обсуждение проекта монгольских ученых о строительстве на реке Селенге каскада гидроэлектростанций.
«Мы сейчас совместно с Монгольской академией наук создали большую рабочую группу, которая проводит исследования с точки зрения влияния [этого проекта] на озеро Байкал и договорились, что решение этой комиссии будет обязательным и для монгольской стороны, и для российской», — отметил он.