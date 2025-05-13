В Госдуме решили поощрить медработников и учителей ежегодными выплатами

«Предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям», — передает ТАСС сообщения пресс-службы. Там добавили, что сумма выплаты будет рассчитываться как разница между уплаченным НДФЛ и условным налогом по 6%-ной ставке. Финансирование планируется осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.