FT: ЕС готовится ввести пошлины против РФ, если Венгрия заблокирует санкции

«Комиссия пообещала в следующем месяце представить юридические предложения, которые позволят ей ввести запрет на новые контракты на российский газ и спотовый рынок в этом году и полностью отказаться от них к 2027 году. Также в ЕС заявили, что предложат ввести тарифы на обогащенный уран в рамках усилий по сокращению зависимости ЕС от российского топлива», — говорится в издании.