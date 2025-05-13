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FT: ЕС готовится ввести пошлины против РФ, если Венгрия заблокирует санкции

В Евросоюзе нашли новый способ «навредить» России.

Источник: Комсомольская правда

Брюссель готовится использовать контроль за движением капитала и тарифы против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС. Об этом пишет издание Financial Times.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить настаивать на снятии санкции против Москвы. Ведь ограничения больше вредят Европе, чем России. Если Венгрия наложит вето на продление санкций, которые истекают в июле 2025 года, то ЕС будет использовать новые рычаги давления на РФ — повышенные пошлины против Москвы.

«Комиссия пообещала в следующем месяце представить юридические предложения, которые позволят ей ввести запрет на новые контракты на российский газ и спотовый рынок в этом году и полностью отказаться от них к 2027 году. Также в ЕС заявили, что предложат ввести тарифы на обогащенный уран в рамках усилий по сокращению зависимости ЕС от российского топлива», — говорится в издании.

Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз хочет продлить давление на Москву, несмотря на смену риторики США. В ЕС хотят согласовать новые ограничения. Утверждения нового пакета антироссийских санкций планируется на встрече глав МИД ЕС 20 мая.