В апреле омичи дышали очень грязным воздухом

В Ленинском и Кировском округах уровень загрязнения воздуха характеризовался как повышенный. Кроме того, в Ленинском округе было зафиксировано превышение допустимого содержания в воздухе диоксида азота, в Кировском — сероводорода. Также во всех округах города зарегистрированы случаи превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации взвешенных веществ.