В апреле омичи дышали очень грязным воздухом

Обь-Иртышское УГМС опубликовало сводный отчет о результатах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Омске. По данным мониторинга, в целом за месяц он был высоким.
Наиболее грязным воздухом, по данным наблюдений, дышали жители Советского и Октябрьского административных округов. В Советском округе высокий уровень загрязнения регистрировался вблизи автомагистралей и в жилых районах. В Октябрьском — возле промышленных предприятий и в жилых кварталах.
В Ленинском и Кировском округах уровень загрязнения воздуха характеризовался как повышенный. Кроме того, в Ленинском округе было зафиксировано превышение допустимого содержания в воздухе диоксида азота, в Кировском — сероводорода. Также во всех округах города зарегистрированы случаи превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации взвешенных веществ.
Последний вид загрязнения был зарегистрирован 29 апреля, когда на Омск обрушилась пыльная буря. Экстремально высокого загрязнения воздуха в апреле месяце зафиксировано не было.