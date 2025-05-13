В Забайкалье лесной пожар может перекинуться на село

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая — РИА Новости. Огонь природного пожара угрожает селу Яблоново в Забайкальском крае, там наращивают лесопожарную группировку и технику, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона.
«Пожар, действующий на территории Беклемишевского участкового лесничества, угрожает селу Яблоново Читинского округа. Для его защиты КГСАУ “Забайкаллесхоз” усиливает лесопожарную группу и технику», — говорится в сообщении.
Специалисты проводят встречный отжиг, в настоящий момент село от огня защищают 11 человек и две единицы техники.
«Для создания защитной минерализованной полосы на место направлен бульдозер. Идет переброска личного состава лесных пожарных», — добавили в региональном минприроды.
В понедельник сообщалось, что площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась до 485,7 тысячи гектаров, в регионе тушат 47 лесных возгораний. Во вторник власти сообщили, что в крае до 18 мая будут проходить молебны о дожде.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.