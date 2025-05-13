Шансы малы? Дочери экс-мэра Самары Тархова могут отказать в опеке над внуком

Мать обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки Екатерины Тарховой — Людмила, отбывающая срок за вымогательство, намерена добиваться опеки над своим малолетним внуком. Сейчас мальчик находится на попечении крёстной, но за право воспитывать ребёнка начинается серьёзная юридическая борьба. Ситуация осложняется тем, что Людмила — не единственный претендент: у мальчика есть отец, гражданин Израиля, и его родственники. Каковы шансы осуждённой бабушки — разбирались вместе с юристами.
Кто станет опекуном?
По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, у бабушки мальчика теоретически есть преимущественное право на опеку, как у близкого родственника. Однако на практике реализация этого права затруднена — в силу её текущего статуса и целого ряда юридических ограничений.
«Согласно закону об опеке и попечительстве, бабушки и дедушки действительно имеют преимущество перед другими кандидатами. Но это не гарантирует назначения. Органы опеки будут учитывать состояние здоровья, наличие судимостей, мнение ребёнка, если ему больше 10 лет, а также позицию родителей», — пояснил Соловьёв в беседе с samara.aif.ru.
Напомним, информация об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены появилась в начале февраля 2025 года. На тот момент Людмила Тархова находилась в ИК-15, где и узнала о гибели своих родителей. Несмотря на то, что она до сих пор отбывает наказание, она уже заявила о намерении взять на себя ответственность за внука. Это произошло на федеральном ток-шоу «Малахов», где было зачитано её письмо.
Отец мальчика живёт в Израиле. Он не судим, не лишён родительских прав и, по мнению юристов, имеет приоритетное право на установление опеки. Это право распространяется и на его родителей — дедушку и бабушку ребёнка по отцовской линии.
В российском свидетельстве о рождении имя отца не указано, но при установлении отцовства в судебном порядке он сможет официально заявить о своих правах.
Конфликты в семье.
Следствие считает, что убийство Виктора и Натальи Тарховых было совершено по корыстным мотивам: они полностью содержали внучку, оплачивали жильё, обучение, поездки и подарки. По версии СК, Екатерина решила избавиться от родственников, чтобы завладеть их имуществом, которое начала распродавать сразу после трагедии.
Семейные отношения были напряжёнными. Известно о переписках, в которых Людмила оскорбляла дочь и планировала забрать у неё ребёнка. Екатерина, в свою очередь, грубо отзывалась и о матери, и о бабушке.
На одном из судебных заседаний девушка просила отпустить её под домашний арест — к сыну и его крёстной, однако суд оставил её в СИЗО. Адвокат Людмилы выступил против освобождения Екатерины.
Что говорят эксперты.
«Бабушке может быть отказано в опеке, если у неё есть судимость за особо тяжкое преступление, тяжёлые заболевания, не собраны нужные документы, или ребёнок старше 10 лет не даёт согласия. Также важно мнение родителей — мать не лишена прав. Но если её вина в убийстве своих близких родственников будет доказана, то это может стать основанием для лишения ее родительских прав. Кроме того, у ребенка есть биологический отец, хоть и проживающий на территории другого государства. Он не отбывает наказание за совершение мошенничества, поэтому, в настоящее время, имеет приоритетное право на установление опеки над своим сыном. Аналогичное право есть и у его родителей — дедушки и бабушки по отцовской линии», — отметил юрист. Также в эфире ток-шоу показали маму отца ребенка. Она рассказала, что родственники Кати не поддерживали ту, а напротив, доводили ее до истерик и нервынх срывов. Тем не менее, Екатерина из Израиля буквально сбежала с ребенком домой в Самару.
Эксперты отмечают, что если Людмиле удасться оформить опеку над внуком, то ее могут освободить по УДО.
«Учитывая все обстоятельства данного дела, возможность положительного решения вопроса об установлении опеки над малолетним, хоть и близким родственником, но, при этом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, не представляется хоть сколько-нибудь вероятным. Кроме того, отец ребенка может возражать против установления опеки над его сыном конкретным родственником. И это мнение должно будет учтено органами опеки, которые в своем решении должны будут исходить из положений закона, интересов ребенка и совокупности имеющейся у них информации о личностях потенциальных опекунов», — заключил юрист.