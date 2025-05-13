Шансы малы? Дочери экс-мэра Самары Тархова могут отказать в опеке над внуком

«Бабушке может быть отказано в опеке, если у неё есть судимость за особо тяжкое преступление, тяжёлые заболевания, не собраны нужные документы, или ребёнок старше 10 лет не даёт согласия. Также важно мнение родителей — мать не лишена прав. Но если её вина в убийстве своих близких родственников будет доказана, то это может стать основанием для лишения ее родительских прав. Кроме того, у ребенка есть биологический отец, хоть и проживающий на территории другого государства. Он не отбывает наказание за совершение мошенничества, поэтому, в настоящее время, имеет приоритетное право на установление опеки над своим сыном. Аналогичное право есть и у его родителей — дедушки и бабушки по отцовской линии», — отметил юрист. Также в эфире ток-шоу показали маму отца ребенка. Она рассказала, что родственники Кати не поддерживали ту, а напротив, доводили ее до истерик и нервынх срывов. Тем не менее, Екатерина из Израиля буквально сбежала с ребенком домой в Самару.