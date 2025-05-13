В Краснодаре пройдет сольный концерт Сосо Павлиашвили

Сольный концерт Сосо Павлиашвили пройдет в Краснодаре 28 мая. Ранее маэстро российской и грузинской сцен приезжал в кубанскую столицу с программой весной 2023-го. Спустя два года артист обещает удивить местную публику интересным сборником песен.
«В программе прозвучат всеми любимые хиты: “Помолимся за родителей”, “Небо на ладони”, “Ждет тебя грузин”, “Радовать”, “Тост”, “Загуляли пацаны”, “Без тебя”, “Арго” и многие другие», — рассказали организаторы.
По данным сервиса по продаже билетов, места у сцены уже выкуплены, но остаются в наличии еще несколько десятков мест по цене от 2500 до 7000 тысяч рублей.
Напомним, песни Сосо Павлиашвили созданы в соавторстве с талантливейшими поэтами и композиторами. Среди них — Константин Губин, Наталья Шемятенкова, Илья Резник, Симон Осиашвили, Михаил Танич, Георгий Карапетян, Ирина Патлах-Павлиашвили, Арсен Касиев, Карен Кавалерян и многие другие.