ГК «Ростов Дон» обыграл «Астраханочку» в матче 12 мая

Отметим, что первая игра проходила в Астрахани и завершилась со счетом 31:20. Ответный матч в Ростове вновь закончился победой наших гандболисток — 32:23. По итогам двух игр ростовская команда вышла в финал. Там спортсменки встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится уже 18 мая.