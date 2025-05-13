ГК «Ростов Дон» обыграл «Астраханочку» в матче 12 мая

Ростовские гандболистки уверенно пробились в финал чемпионата, дважды переиграв «Астраханочку» в полуфинальных матчах. Об этом сообщили на официальной странице команды. Матч прошел 12 мая в Ростове-на-Дону.
Отметим, что первая игра проходила в Астрахани и завершилась со счетом 31:20. Ответный матч в Ростове вновь закончился победой наших гандболисток — 32:23. По итогам двух игр ростовская команда вышла в финал. Там спортсменки встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится уже 18 мая.
Лучшими игроками матча 12 мая стали Милана Таженова из «Ростов-Дона» и Яна Сотникова из «Астраханочки».
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