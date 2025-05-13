Минздрав: Беларусь не ставит суррогатное материнство на рельсы коммерции

О возможностях суррогатного материнства в Беларуси в ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ высказался начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Леонид Недень.
По словам специалиста, суррогатное материнство в Беларуси возможно, оно есть и работает с 2013 года согласно закону о вспомогательных репродуктивных технологиях.
«К сожалению, суррогатное материнство — жесткие показания для этого. Это когда женщина не может выносить беременность», — подчеркнул Леонид Недель.
Специалист считает, что ставить суррогатное материнство на коммерческие рельсы не стоит.
«Не нужно этого делать», — отметил Леонид Недель.
Кстати, Минздрав направил в парламент предложение о втором бесплатном ЭКО в Беларуси — об этом подробнее здесь.
С помощью ЭКО нередко рождаются двойни. Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю (здесь подробнее).
Кроме того, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрет (подробнее здесь).
Мы писали, что Минтруда сказало об идее введения в Беларуси налога на бездетность (все подробности здесь).