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В Самаре 13 мая без холодной воды из-за ремонта сетей останутся дома на 12 улицах

Сегодня, 13 мая, в некоторых районах города временно отключат холодную воду для проведения ремонтных работ, сообщает «РКС-Самара».

Вот список адресов:

Улица Льва Толстого, дом 108.

Улица Академика Павлова, дом 80 (возможно отсутствие воды также по адресу: Академика Павлова, дома 80, 85; 6-я Радиальная улица, дома 1, 3, 9, 11, 18).

Улица Коммунистическая, дом 20 (водоснабжение может отсутствовать по улице Мичурина, дом 17).

Пугачевский тракт, дом 49.

Улица Ново-Садовая, дом 234 (возможны перебои водоснабжения домов 234 и 236).

Проспект Кирова, дом 175 (также возможно временное прекращение подачи воды по проспекту Кирова, дома 161−175 и улица Свободы, дом 142).

Улица Минская, дом 33.

Адрес списка может изменяться в течение дня. Дополнительно ведутся работы по замене канализации на 6-м и 7-м просеках.

Сообщайте обо всех проблемах с водоснабжением круглосуточно диспетчерам по телефонам: 334−75−12, 207−87−87.