В Самаре 13 мая без холодной воды из-за ремонта сетей останутся дома на 12 улицах

Вот список адресов:
Улица Льва Толстого, дом 108.
Улица Академика Павлова, дом 80 (возможно отсутствие воды также по адресу: Академика Павлова, дома 80, 85; 6-я Радиальная улица, дома 1, 3, 9, 11, 18).
Улица Коммунистическая, дом 20 (водоснабжение может отсутствовать по улице Мичурина, дом 17).
Пугачевский тракт, дом 49.
Улица Ново-Садовая, дом 234 (возможны перебои водоснабжения домов 234 и 236).
Проспект Кирова, дом 175 (также возможно временное прекращение подачи воды по проспекту Кирова, дома 161−175 и улица Свободы, дом 142).
Улица Минская, дом 33.
Адрес списка может изменяться в течение дня. Дополнительно ведутся работы по замене канализации на 6-м и 7-м просеках.
Сообщайте обо всех проблемах с водоснабжением круглосуточно диспетчерам по телефонам: 334−75−12, 207−87−87.