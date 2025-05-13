Один из лучших реаниматологов Александр Петров скончался в Нижнем

Более четырех десятилетий Александр Петрович отдал служению медицине. С 1988 по 2019 год он трудился в инфекционной больнице № 23 Нижнего Новгорода, где завоевал признание коллег и пациентов как опытный специалист, профессионал высокого класса и человек, искренне преданный своей работе. Неустанными усилиями Александра Петрова были возвращены к жизни многие люди.