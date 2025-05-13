Один из лучших реаниматологов Александр Петров скончался в Нижнем

Ему было 67 лет. Об этом печальном событии сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».
Более четырех десятилетий Александр Петрович отдал служению медицине. С 1988 по 2019 год он трудился в инфекционной больнице № 23 Нижнего Новгорода, где завоевал признание коллег и пациентов как опытный специалист, профессионал высокого класса и человек, искренне преданный своей работе. Неустанными усилиями Александра Петрова были возвращены к жизни многие люди.
Церемония прощания с Александром Петровым пройдет 14 мая в 10:45 по адресу: улица Марата, 19.