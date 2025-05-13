В Воронеже на месяц перекрыли движение по улице Софьи Перовской

Мэр Сергей Петрин встретился со специалистами «РВК-Воронеж», чтобы обсудить вопросы, связанные с устройством инженерных сетей для Петровской набережной. Об этом глава города накануне сообщил в своем Telegram-канале.
На встрече с представителями водоканала дополнительно обсуждали детали работы, был принят ряд организационных решений для минимизации неудобств.
«Второй этап конструктивно сложнее, почти вдвое протяженнее, включает большее количество различных коммуникаций. Потому его также разделим на участки», — подчеркнул глава города.
Минувшей ночью был закрыт проезд по улице Софьи Перовской — от улицы Чернышевского до улицы Декабристов, а не до Старомосковского переулка, как планировалось изначально. Ограничения будут действовать месяц — до конца дня 11 июня. Центральная часть города связана с Чернавским мостом через улицы Пятницкого и Чернышевского. Ранее движение перекрыли с 12 по 15 мая. За это время специалисты «РВК-Воронеж» выполнят подготовительные мероприятия перед началом основных работ.
Обо всех изменениях, связанных с выполнением работ, городская администрация будет сообщать дополнительно.
«Еще раз напомню, что устройство сетей является неотъемлемой частью реализации проекта благоустройства набережной. Как и ранее, подрядная организация ориентирована на сокращение сроков производства работ там, где это возможно. В дальнейшем закрытия движения уже не потребуется, поскольку оставшаяся половина сетей, проходящих вдоль второй и третьей очередей благоустройства, выведена с проезжей части на грунт», — пояснил Сергей Петрин.