В Воронеже на месяц перекрыли движение по улице Софьи Перовской

Минувшей ночью был закрыт проезд по улице Софьи Перовской — от улицы Чернышевского до улицы Декабристов, а не до Старомосковского переулка, как планировалось изначально. Ограничения будут действовать месяц — до конца дня 11 июня. Центральная часть города связана с Чернавским мостом через улицы Пятницкого и Чернышевского. Ранее движение перекрыли с 12 по 15 мая. За это время специалисты «РВК-Воронеж» выполнят подготовительные мероприятия перед началом основных работ.