Создан прототип оптоэлектронного устройства для биомедицины

По данным пресс-службы, ученые ЛЭТИ и ГОИ им. С. И. Вавилова создали жидкокристаллическое устройство, представляющее собой сэндвич-структуру из оптических подложек с нанесенными прозрачными контактами, ориентирующих слоев и жидкокристаллической среды. На данный момент оно позволяет оперативно перестраивать параметры устройств под необходимую задачу. В дальнейшем они планируют достигнуть необходимого распределения жидких кристаллов. Им предстоит разработать новые подходы, которые позволят улучшить характеристики жидкокристаллических устройств, а также повысить их производительность и надежность в различных условиях эксплуатации.