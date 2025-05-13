В РАН сомневаются, что организм человека выдержит полет на Марс

«Конечно, у пилотируемой космонавтики есть будущее. У американцев, у нас с китайскими партнерами есть программы построения лунных баз. Сейчас Илон Маск продвигает программу ускоренного освоения Марса. Это более серьезная задача, потому что он намного дальше находится, чем Луна. Фактически [до Марса] 250 дней полета при второй космической скорости. И там факторы воздействия [на здоровье] намного серьезнее. Есть тяжелые заряженные частицы, и мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет [на Марс] до сих пор у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в открытом космосе», — сказал Красников.