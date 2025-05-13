Пригород Казани и Зеленодольский район накрыл масштабный блэкаут

Как рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района, произошло замыкание на одном из высоковольтных столбов. Очный формат занятий отменен в школах трех населенных пунктов: Осиново, Новониколаевский и Октябрьский. В случае особой необходимости, родителям предложено привести детей в образовательное учреждение.