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Пригород Казани и Зеленодольский район накрыл масштабный блэкаут

Ранним утром электричество пропало сразу в нескольких районах пригородной зоны Казани и Зеленодольского района.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно информации от «Сетевой компании» на 8 часов утра, энергоснабжение нарушено в поселках Залесный, Новое Юдино, жилых комплексах «Салават Купере» и «Радужный».

Помимо этого, отключения коснулись жителей поселков Новочувашский, Грузинский, Осиново, Урняк, Новониколаевский, Новопольский, Красницкий, Дубровка, Новая Тура и поселка Октябрьский Зеленодольского района.

«Оперативный персонал направлен для восстановления», — сообщили в справочной «Сетевой компании».

Как рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района, произошло замыкание на одном из высоковольтных столбов. Очный формат занятий отменен в школах трех населенных пунктов: Осиново, Новониколаевский и Октябрьский. В случае особой необходимости, родителям предложено привести детей в образовательное учреждение.