Пригород Казани и Зеленодольский район накрыл масштабный блэкаут

Согласно информации от «Сетевой компании» на 8 часов утра, энергоснабжение нарушено в поселках Залесный, Новое Юдино, жилых комплексах «Салават Купере» и «Радужный».
Помимо этого, отключения коснулись жителей поселков Новочувашский, Грузинский, Осиново, Урняк, Новониколаевский, Новопольский, Красницкий, Дубровка, Новая Тура и поселка Октябрьский Зеленодольского района.
«Оперативный персонал направлен для восстановления», — сообщили в справочной «Сетевой компании».
Как рассказали в пресс-службе администрации Зеленодольского района, произошло замыкание на одном из высоковольтных столбов. Очный формат занятий отменен в школах трех населенных пунктов: Осиново, Новониколаевский и Октябрьский. В случае особой необходимости, родителям предложено привести детей в образовательное учреждение.