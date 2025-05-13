За неоплату парковочного места в Уфе введут штраф

Депутаты парламента Башкирии готовят изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф в размере полутора тысяч за неоплату парковочного места в центре Уфы. Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, это необходимо для эффективной работы системы платной парковки, которая начнет действовать уже в следующем месяце.
Платные парковочные места появятся на девяти центральных улицах столицы: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Всего будет организовано 1188 мест, включая 119 специализированных для маломобильных граждан. Стоимость парковки составит 40 рублей в час, оплатить можно будет через приложение «Горпарковки», сайт parking02.ru, банкоматы или SMS.
От оплаты освобождаются сотрудники экстренных служб, инвалиды и перевозящие их лица, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Также предусмотрены бесплатные первые 20 минут стоянки и свободная парковка в выходные дни. По словам Толкачева, нововведение поможет разгрузить центр города и сделает Уфу более комфортной для жителей и гостей.
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