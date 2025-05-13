За неоплату парковочного места в Уфе введут штраф

От оплаты освобождаются сотрудники экстренных служб, инвалиды и перевозящие их лица, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Также предусмотрены бесплатные первые 20 минут стоянки и свободная парковка в выходные дни. По словам Толкачева, нововведение поможет разгрузить центр города и сделает Уфу более комфортной для жителей и гостей.