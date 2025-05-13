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В Усть-Ишимском районе простились с героем спецоперации Сергеем Шахматовым

Парень погиб в зоне СВО почти год назад.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области простились с молодым солдатом, который погиб в зоне СВО. Сергей Шахматов погиб 26 июня 2024 года при исполнении воинского долга. Сегодня в Усть-Ишимском районе состоялась церемония прощания.

Сергей Шахматов родился 9 июня 2001 года и окончил школу в 2017 году. Отважный юноша добровольно заключил контракт и отправился защищать интересы Родины. Родные, друзья и жители района смогли отдать дань уважения герою в райцентре у «Памятника солдату».

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.