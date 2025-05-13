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В Подмосковье локализовали пожар в чайхане

Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что внутри здания чайханы на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание на 400 квадратных метрах, к тушению привлечены 25 специалистов и 5 единиц техники.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на строительном рынке», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.

Чуть позже в МЧС РФ добавили, что отрытое горение ликвидировано, спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.