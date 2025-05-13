В Подмосковье локализовали пожар в чайхане

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что внутри здания чайханы на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание на 400 квадратных метрах, к тушению привлечены 25 специалистов и 5 единиц техники.
«В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на строительном рынке», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.
Чуть позже в МЧС РФ добавили, что отрытое горение ликвидировано, спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.