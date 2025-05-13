В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае

В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, в северо-западной части Кызылординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей.