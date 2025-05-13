Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каких регионах Казахстана ожидается засуха в мае

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства назвал регионы, которые могут пострадать от засухи в мае, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 100% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: freepik.com

По его словам, май ожидается на большей части страны жаркий и сухой, но в зерновом поясе, в предгорных регионах и на крайнем юге количество осадков прогнозируется близким к климатической норме.

В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, в северо-западной части Кызылординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей.

сообщил Нысанбаев